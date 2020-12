Nintendo Indie World oggi alle 18:00, lo commentiamo in diretta su Twitch

Arriva a sorpresa da parte di Nintendo l'annuncio di un nuovo Indie World Showcase, ovvero l'evento durante il quale verranno mostrati alcuni dei giochi indipendenti che stanno per approdare su Switch.

L'evento in questione verrà trasmesso domani, martedì 15 dicembre, alle ore 18.00 italiane e avrà una durata di circa 15 minuti. Nel corso dell'evento potremo assistere a nuovi annunci e scoprire gli aggiornamenti sui giochi già annunciati che potranno presto essere giocati da tutti i possessori della console ibrida Nintendo. Chiunque fosse interessato a seguire l'evento potrà farlo direttamente dal canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, dov'è già presente una pagina dedicata con tanto di timer che, allo scadere del conto alla rovescia, permetterà agli appassionati di assistere al filmato e di scoprire tutte le novità che il colosso nipponico ha in serbo per l'eShop.



Ovviamente commenteremo lo show in diretta sul canale Twitch Everyeye.it dalle 18:00, viricordiamo che questo non è l'unico appuntamento che la Grande N ha preparato per questa settimana, dal momento che proprio il prossimo giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 23:00 italiane si terrà un Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Sephiroth, il prossimo personaggio aggiuntivo di Super Smash Bros Ultimate annunciato ai The Game Awards la scorsa settimana.