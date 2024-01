Nintendo Switch, aspettando Princess Peach Showtime: svelati i nuovi Joy-Con rosa

Oltre ad aver mostrato le trasformazioni presenti in Princess Peach Showtime attraverso un nuovo trailer, Nintendo annuncia anche l'arrivo di una nuova colorazione per i Joy-Con di Nintendo Switch pensati appositamente per la nuova avventura in solitaria della Principessa Peach.

I Joy-Con color rosa pastello verranno distribuiti in tutto il mondo in concomitanza con l'uscita di Princess Peach Showtime, prevista per il 22 marzo 2024: saranno disponibili non solo presso rivenditori selezionati, ma anche tramite il My Nintendo Store. La Grande N vuole dunque spingere al meglio l'uscita del prossimo gioco con protagonista Peach, il secondo interamente dedicato a lei dopo Super Princess Peach pubblicato su Nintendo DS a cavallo tra il 2005 e il 2006.

Per il momento la casa di Kyoto non ha tuttavia confermato a quale prezzo i nuovi Joy-Con rosa dedicati a Princess Peach Showtime verranno messi in commercio, ma maggiori dettagli in tal senso verranno con tutta probabilità rivelati già nel corso delle prossime settimane.

Princess Peach Showtime è atteso come uno dei giochi di punta per il 2024 di Switch, ma Nintendo starebbe già pensando al futuro: iniziano a diffondersi i primi rumor sul prossimo Nintendo Direct, che potrebbe svelare ulteriori gradite sorprese per tutti gli appassionati della Grande N.