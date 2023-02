Nintendo Switch sotto le aspettative: Nintendo rivede al ribasso le previsioni di vendita

In un affollarsi di nuovi rumor relativi all'avvio della produzione di Nintendo Switch 2, il colosso di Kyoto rivede al ribasso le previsioni di vendita relative all'anno fiscale in corso.

L'ultimo report dell'azienda ha infatti tratteggiato un primo rallentamento per le vendite della console ibrida, presente sul mercato dal marzo 2017. Nintendo ha in particolare confermato il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita previsti per la stagione natalizia di Nintendo Switch. Una circostanza che ha generato un calo nel valore delle azioni della compagnia, che in Giappone hanno perso il 7,5%. Si tratta della perdita più significativa registrata da Nintendo negli ultimi 16 mesi.

La Grande N ha riformulato le proprie aspettative in merito alla conclusione dell'anno fiscale in corso, che terminerà il prossimo 31 marzo 2023. Le previsioni sulle entrate complessive sono passate da 500 a 480 miliardi di Yen, mentre le vendite attese di Nintendo Switch sono state ridotte da 19 a 18 milioni di unità.



In ragione di questi ultimi dati, diversi analisti iniziano a parlare di una domanda di Nintendo Switch ormai satura, nonostante il continuo flusso di grandi esclusive in arrivo sulla console. La line-up dell'hardware per la prima metà del 2023 sarà peraltro svelata questa sera, nel corso del nuovo Nintendo Direct di febbraio.