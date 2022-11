Nintendo Switch assedia Wii: la console ibrida pronta al sorpasso

Switch is extremely close to selling the most software of any Nintendo platform.



1) DS - 948.7m

2) Wii - 921.8m

3) Switch - 917.5m

4) Game Boy - 501.1m

5) NES - 500.0m

6) 3DS - 389.8m

7) SNES - 379.0m

8) GBA - 377.4m

9) N64 - 224.9m

10) GameCube - 208.5m

11) Wii U - 103.5m