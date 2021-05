Nintendo Switch, aumenta la produzione in vista di PRO? Nintendo non commenta

Dopo i riferimenti al 4K avvistati nell'aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch riprendono quota per l'ennesima volta i rumor relativi ad un prossimo arrivo della tanto chiacchierata - ma mai annunciata - Nintendo Switch PRO.

A diffondere ancora il seme del dubbio sono le pagine di Nikkei, quotidiano giapponese specializzato nell'attualità economica. I giornalisti del Sol Levante affermano infatti di aver ricevuto informazioni sulle politiche di Nintendo da parte di proprie fonti, mantenute ovviamente anonime. Secondo quanto riportato, il colosso di Kyoto avrebbe di recente preso contatto con diversi produttori di semiconduttori e altre componenti elettroniche, al fine di concordare un aumento delle forniture.



L'obiettivo sarebbe quello di accelerare la produzione di Nintendo Switch, la cui catena manifatturiera starebbe per subire uno stravolgimento. "La compagnia, - scrive Nikkei - dovrebbe aggiungere un modello di fascia alta con una maggiore qualità dell'immagine". Quest'ultimo, si prosegue, rappresenterebbe il primo modello addizionale di Nintendo Switch successivo al debutto di Nintendo Switch Lite.



Al report pubblicato da Nikkei, ha fatto seguito una dichiarazione ufficiale da parte di un portavoce di Nintendo. Alla richiesta di un commento in merito, quest'ultimo ha declinato in maniera risoluta: "Non abbiamo nulla da dire in merito all'entità della produzione e modelli di fascia alta".