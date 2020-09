Nintendo Switch: aumento della produzione e nuovo modello 4K nel 2021 per Bloomberg

Un nuovo report di Bloomberg riporta che Nintendo avrebbe preso accordi con i propri fornitori per aumentare la produzione di Switch durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2021.

Ad agosto Nintendo aveva chiesto un aumento della produzione con l'obiettivo di produrre 25 milioni di pezzi entro marzo così da non avere problemi di scorte come accaduto a marzo e aprile durante i mesi più duri dell'emergenza Covid-19. Il grande successo di Animal Crossing New Horizons ha spinto alle stelle le vendite hardware ma molti rivenditori si sono trovati senza scorte e con l'impossibilità di ricevere nuove unità a causa delle difficoltà di produzione e distribuzione delle fabbriche asiatiche.

Adesso Nintendo avrebbe in programma di produrre fino a 30 milioni di Switch entro il 31 marzo 2021, Bloomberg ha contattato diverse fonti coinvolte nel progetto, le quali hanno confermato le voci. La testata inoltre ribadisce come la compagnia sia al lavoro anche su un nuovo modello di Switch 4K in arrivo nel 2021 insieme ad una lineup software di altissimo profilo.

Un portavoce di Nintendo contattato da Bloomberg ha declinato ogni possibile commento in merito.