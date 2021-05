Nintendo Switch: dagli autori della Calcolatrice arriva il simulatore di Xilofono

Dopo il chiacchierato lancio della Calcolatrice da nove euro su Nintendo Switch, gli sviluppatori di Sabec si riaffacciano sull'eShop per proporre Xilofono, un'applicazione che promette di trasformare la console ibrida della casa di Kyoto nell'omonimo strumento musicale.

Proposta su eShop alla modica cifra di 8,99 euro, l'app di Xilofono riprende tutti gli elementi grafici e le funzionalità dell'applicazione Piano, anch'essa realizzata da Sabec e disponibile su eShop dallo scorso anno ad un prezzo di lancio che potete facilmente intuire (esatto: sempre 8,99 euro).

Oltre all'immancabile modalità di "esecuzione libera" tramite il touchscreen e il Pro Controller di Switch, l'app Xylophone di Sabec vanta una selezione di hit internazionali del calibro di London Bridge is Falling Down, Jingle Bells, Tanti Auguri a Te o Brilla Brilla Stellina, con i relativi spartiti virtuali da visualizzare a schermo per la corretta riproduzione tramite l'interfaccia dello strumento.

Lo Xilofono è già disponibile su Nintendo eShop e, al momento, non ha ancora generato l'ondata di meme e provocazioni come quella che ha portato, qualche giorno fa, all'inaspettato review bombing positivo di Calculator per Switch su Metacritic.