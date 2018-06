Nintendo Switch: avvistati i controller del GameCube con licenza ufficiale

Stando ad una foto apparsa in rete nelle scorse ore, sono in dirittura d'arrivo i controller ispirati a quelli del Nintendo GameCube per Switch. A quanto pare non sono prodotti dalla grande N, bensì da PowerA, ma possono comunque contare sulla licenza ufficiale.

Lo abbiamo scoperto grazie all'utente di Reddit chiamato Mew_The_Creator, che afferma di aver scattato la fotografia (che potete ammirare in alto) all'interno della struttura dove lavora: "Nintendo ce li ha inviati per permetterci di creare il layout per i negozi. I controller non sono all'interno delle scatole, ma il prodotto è confermato", ha dichiarato l'utente. Dal momento che non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale, mentre vi scriviamo non conosciamo la data d'uscita e nemmeno il prezzo di vendita al pubblico.

La compagnia sta anche lavorando ad alcuni Nintendo Switch Pro Controller a tema Super Mario, come potete vedere nell'immagine allegata in calce. Saranno prodotti in sei differenti colorazioni, ce n'è davvero per tutti i gusti. Cosa ne pensate? Vi piacciono questi controller?

Tecnicamente, il pad originale per Nintendo GameCube risulta già compatibile con Switch, a patto di utilizzare il GameCube Controller Adapter per WiiU. Potete guardarlo in azione in un recente video realizzato dal canale YouTube GameXplain, che lo ha utilizzato (con risultati egregi) per giocare a Mario Tennis Aces.