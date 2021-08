Nintendo Switch:da Axiom Verge 2 a Loop Hero, tutti i giochi protagonisti dell'Indie World

Come promesso da Nintendo, l'Indie World dell'11 agosto ha fatto da sfondo a numerosi annunci e ad altrettante sorprese. Eccovi allora tutti i reveal dello show digitale approntato dalla casa di Kyoto per prepararci alle esperienze indipendenti che vivremo da qui ai prossimi mesi sulla console ibrida.

Lo spettacolo digitale organizzato dalla Grande N è stato foriero di novità, a cominciare dai titoli che sono destinati ad arrivare proprio oggi nel sempre più ricco catalogo dell'eShop. In quest'ottica rientrano ad esempio i gameplay reveal per l'uscita odierna dell'attesissimo metroidvania sci-fi Axiom Verge 2, del dating sim Boyfriend Dungeon, dell'avventura in pixel art Garden Story, del sandbox gestionale Islanders Console Edition, come pure di Necrobarista Final Pour. E siamo solo all'inizio.

Buona parte dello show approntato da Nintendo è stata infatti dedicata ai videogiochi che vedranno la luce su Switch da qui ai prossimi mesi. Alcuni dei titoli mostrati dall'azienda giapponese hanno già riscosso un enorme successo su altre piattaforme, come Tetris Effect Connected (in arrivo su Switch l'8 ottobre) e l'originale GDR Loop Hero, in uscita su Switch durante le vacanze natalizie. Entro fine anno, su eShop approderanno anche l'action zeldesco Eastward, la bizzarra avventura in bianco e nero Toem e il puzzle Shovel Knight Pocket Dungeon.

Il Nintendo Indie World di metà agosto ci ha anche permesso di dare una veloce occhiata ad alcuni dei giochi che arriveranno nel catalogo digitale di Switch nel corso del 2022: ci riferiamo ovviamente alla toccante esperienza sci-fi di FAR Changing Tides, al frenetico platform in stile Jet Set Radio Bomb Rush Cyberfunk e al non meno importante action strategico Metal Slug Tactics.