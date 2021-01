Nintendo Switch batte tutti in Giappone: PS5 fatica, Momotaro Dentetsu da record

L'ultima settimana di dicembre è stata particolarmente positiva per le vendite di Nintendo Switch in Giappone, secondo quanto riportato da Famitsu la console ibrida ha piazzato 467,051 unità dal 21 dicembre al 3 gennaio, alle quali si sommano i 123,243 pezzi di Switch Lite.

Ad oggi Nintendo ha venduto 14,512,967 Switch in Giappone oltre a 3,139,528 Switch Lite, di fatto raddoppiando le vendite di PS4 (7,733,236) e PlayStation 4 PRO (1,575,530)

Classifica Software Giappone 8 gennaio 2021

[NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 459,243 (1,423,450) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 202,132 (6,472,485) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 152,052 (3,541,036) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 129,275 (2,157,719) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 108,052 (4,068,039) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 91,336 (499,156) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 86,723 (1,774,663) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 85,989 (1,740,451) [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 85,027 (565,003) [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 70,144 (525,613)

La Top 10 giapponese è interamente occupata da giochi per Nintendo Switch con Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! saldamente in testa con oltre 459.000 copie, Konami ha annunciato che il gioco ha superato quota due milioni di unità vendute in Asia (vendite fisiche e digitali) dal 19 novembre scorso.

Classifica Hardware Giappone

Nintendo Switch – 467,051 (14,512,967) Nintendo Switch Lite – 123,243 (3,139,528) PlayStation 4 – 30,482 (7,733,236) PlayStation 5 – 18,129 (214,228) PlayStation 5 Digital Edition – 5,691 (51,554) New 2DS XL e 2DS – 1,372 (1,151,470) Xbox Series X – 275 (24,974) PlayStation 4 Pro – 112 (1,575,530) Xbox Series S – 64 (6,584)

Sul fronte hardware si notano i tiepidi risultati di PlayStation 5 con l'edizione standard a quota 214.228 pezzi distribuiti dal lancio mentre PS5 Digital non supera quota 51.000 pezzi, come noto però questa situazione è dovuta alla mancanza di scorte nei negozi e presto la situazione dovrebbe cambiare con nuovi rifornimenti in arrivo già a gennaio.

Fanalino di coda per Xbox Series S con 64 console vendute, leggermente meglio Xbox Series X che non riesce in ogni caso a superare le 300 console vendute in una settimana.