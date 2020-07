Nintendo Switch batte PS4 90 a 1 nell'ultima classifica giapponese

Puntuale come sempre, Famitsu ha pubblicato le classifiche delle vendite hardware e software relative al mercato giapponese. Spulciando i dati sulle console, non abbiamo potuto fare a meno di notare l'incredibile divario che è venuto a crearsi tra Nintendo Switch e PlayStation 4.

Nella settimana dal 20 al 26 luglio, priva di uscite di rilievo, sono state vendute 108.883 Nintendo Switch e 16.348 Nintendo Switch Lite, per un totale di 125.231 unità della famiglia Switch. Bassissimi, al confronto, i dati delle console Sony: sono 883 le PS4 vendute, mentre le PlayStation 4 Pro sono appena 601, per un totale di 1.484 unità, ovvero un risultato 90 volte inferiore a quello ottenuto da Nintendo.

Switch vende più di PS4 da moltissimo tempo ormai, ma un divario così enorme associato a vendite così basse per Sony ci ha stupiti. La spinta fornita da Ghost of Tsushima - uscito la settimana precedente - si è già esaurita, mentre i giocatori, probabilmente, sono già proiettati verso PS5.

Vendite console Giappone (20-26 luglio 2020)

Switch – 108,883 (12,012,998) Switch Lite – 16,348 (2,424,87) PlayStation 4 – 833 (7,629,636) PlayStation 4 Pro – 601 (1,568,359) New 2DS LL (including 2DS) – 933 (1,724,697) New 3DS LL – 49 (5,888,192) Xbox One X – 23 (20,651) Xbox One S – 17 (21,428)

Tra parentesi le vendite totali.

In ambito software, Animal Crossing New Horizons riconquista la prima posizione a discapito di Ghost of Tsushima (primo classificato la scorsa settimana) e Paper Mario: The Origami King, che scendono rispettivamente in seconda e terza posizione.

Vendite videogiochi Giappone (20-26 luglio 2020)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 94,115 (5,280,398)

[PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 53,387 (266,302)

[NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 50,643 (159,735)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 32,126 (1,205,379)

[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 25,136 (261,027)

[NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 21,094 (145,689)

[PS4] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 16,253 (134,751)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 15,175 (3,051,164)

[NSW] Ninjala Game Card Package (GungHo Online Entertainment, 07/22/20) – 11,693 (New)

[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 9,845 (3,672,649)

Tra parentesi le vendite totali.