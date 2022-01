Nintendo Switch batte PS5, FIFA 22 è il gioco più venduto dell'anno in UK

Nel 2021 in Gran Bretagna sono stati venduti 35.8 milioni di videogiochi (fisici e digitali), 3.36 milioni di console e 10.6 milioni di accessori secondo i dati diffusi da GSD e GFK.

Nintendo Switch ha venduto più di PS5 con 500.000 console Switch, Switch Lite e Switch OLED vendute solamente tra novembre e dicembre, grazie al successo del bundle con Mario Kart 8 Deluxe. Si tratta del secondo miglior anno per Nintendo Switch in Gran Bretagna, le console PlayStation seguono a ruota mentre le piattaforme Xbox occupano il terzo posto.

Sul fronte software le vendite sono calate del 16% rispetto al 2020, FIFA 22 è stato il videogioco più venduto dell'anno con Call of Duty Vanguard al secondo posto in UK, quest'ultimo con vendite in calo del 36% rispetto al precedente Call of Duty Black Ops Cold War. GTA V è stato il terzo gioco più venduto del 2021, risultato incredibile se pensiamo che sono passati otto anni dal lancio. Di seguito la classifica, per i giochi Nintendo non sono incluse le vendite digitali:

1 FIFA 22 (EA)

2 Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)

3 Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

4 FIFA 21 (EA)

5 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

6 Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

7 Marvel's Spider-Man Miles Morales (Sony)

8 F1 2021 (EA/Codemasters)

9 Far Cry 6 (Ubisoft)

10 Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

11 Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

12 Animal Crossing New Horizons (Nintendo)

13 Resident Evil Village (Capcom)

14 Battlefield 2042 (EA)

15 Minecraft Switch Edition (Nintendo/Mojang)

16 Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)

17 Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft)

18 Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

19 LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

20 Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)

21 Minecraft (Mojang)

22 Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix)

23 Just Dance 2022 (Ubisoft)

24 NBA 2K21 (2K Games)

25 The Crew 2 (Ubisoft)

Infine sul fronte degli accessori il DualSense bianco domina la classifica di vendita seguito dal controller Xbox nero, spazio anche agli headset di Turtle Beach e alle cuffie Sony Pulse 3D Wireless, mentre l'accessorio Nintendo più venduto è il Pro Controller in quattordicesima posizione.