Nintendo Switch batte PS5 a novembre nel Regno Unito, COD Vanguard in cima alla Top 20

Nintendo Switch è stata la console più venduta a novembre in Gran Bretagna grazie al successo del bundle del Black Friday che includeva la console, una copia di Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Secondo posto per PlayStation 5 seguito da Xbox Series X e Series S, in totale ne lemse di novembre sono state vendute 422.138 console nel Regno Unito e 4.6 milioni di videogiochi fisici e digitali, dato in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Due milioni di giochi sono stati venduti in formato digitale mentre 2.6 milioni in formato fisico, anche questo è un dato in crescita del 12% rispetto al novembre 2020.

Call of Duty Vanguard domina la classifica di novembre seppur con performance inferiori rispetto a quelle di Call of Duty Black Ops Cold War uscito lo scorso anno. Buon successo per i remake di Pokemon Diamante e Perla e per Battlefield 2042, seppur con vendite inferiori rispetto a Battlefield V. In ottava posizione debutta Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition grazie alle sole vendite digitali dal momento che la versione fisica è uscita a dicembre. Da segnalare anche 1.8 milioni di accessori venduti a novembre.

Call of Duty Vanguard (Activision Blizzard) FIFA 22 (EA) Battlefield 2042 (EA) Pokémon Diamante Lucente (Nintendo)* Football Manager 2022 (Sega) Forza Horizon 5 (Microsoft) Pokémon Perla Splendente (Nintendo)* Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition (Rockstar) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)* Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix) Just Dance 2022 (Ubisoft) Far Cry 6 (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Marvel's Spider-Man Miles Morales (Sony) Mario Party Superstars (Nintendo)* Animal Crossing New Horizons (Nintendo)* Riders Republic (Ubisoft) Minecraft Switch Edition (Nintendo/Mojang)* Red Dead Redemption 2 (Rockstar) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

Per i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono state considerate solamente le vendite retail in mancanza di informazioni precise sulle vendite digitali.