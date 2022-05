Nintendo Switch: Bayonetta 3 confermato per il 2022, la lista completa

In occasione della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, Nintendo ha aggiornato le date di uscita dei giochi first party in uscita nei prossimi mesi. In realtà non ci sono troppe sorprese e sembrano mancare all'elenco alcuni titoli.

Nell'infografica troviamo Nintendo Switch Sports disponibile dal 29 aprile, Mario Strikers Battle League Football in arrivo 10 giugno, Fire Emblem Warriors Three Hopes in uscita il 24 giugno, Xenoblade Chronicles 3 il 29 luglio e Monster Hunter Rise Sunbreak in arrivo il 30 giugno.

E ancora, Splatoon 3 il 9 settembre, Pokemon Scarlatto e Violetto e Bayonetta 3 sono invece indicati come "Late 2022" con un lancio previsto tra l'autunno e l'inverno di quest'anno. Da notare invece come non venga citato Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp inizialmente previsto per aprile 2022 e rinviato a data da destinarsi a causa della delicata situazione internazionale.

Assente anche Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft, anche se in questo caso sarà magari il publisher francese a comunicare una finestra di lancio, che al momento non è detto sia fissata necessariamente per il 2022. L'elenco potrebbe ovviamente essere non definitivo e non è escluso che possano esserci altre sorprese in arrivo su Switch da parte degli studi interni di Nintendo.