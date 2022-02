Nintendo Switch: da Bayonetta 3 a Mario Strikerz, tutte le uscite del 2022 in un'immagine

Il Nintendo Direct di questa settimana ha confermato ancora una volta quanto sia ricco il 2022 di Switch, la console ibrida della Grande N che si prepara ad accogliere nel suo catalogo un discreto numero di esclusive e giochi di terze parti.

Dal momento che i prodotti in uscita nei prossimi mesi (e nelle prossime settimane, visto che anche a febbraio sono previsti numerosi giochi) sono parecchi, un utente Reddit ha deciso di realizzare una pratica immagine che permette di scoprire in maniera semplice e veloce il calendario delle uscite Nintendo nel 2022. Com'è possibile vedere nello scatto, che potete trovare in calce alla notizia, nel corso delle prossime settimane arriveranno tanti giochi, tra i quali troviamo Monark, Sol Cresta e Assassin's Creed The Ezio Collection. Tra le uscite di marzo spicca ovviamente Kirby The Forgotten Land, senza contare anche il debutto di Triangle Strategy e del pacchetto aggiuntivo di tracciati per Mario Kart 8 Deluxe. Aprile sarà il mese di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e Nintendo Switch Sports, invece maggio non prevede il debutto di esclusive ma solo di prodotto third party.

La seconda metà dell'anno non è meno ricca della prima e tra le principali produzioni in uscita troviamo Mario Strikerz Battle League (giugno), Splatoon 3 (agosto), Xenoblade Chronicles 3 (settembre) e tutta una serie di titoli che non hanno ancora una collocazione ben precisa sul calendario e che dovrebbero arrivare entro l'anno (Bayonetta 3 e il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild su tutti.