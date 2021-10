Nintendo Switch, best seller a partire da 49 euro: le migliori offerte di Gamelife

Gamelife lancia la campagna Nintendo 4 Gamers valida fino al 17 ottobre e che vi permetterà di acquistare una selezione di classici per Nintendo Switch a partire da 49 euro, una bella occasione per arricchire la propria ludoteca di giochi per Switch.

Sono ancora aperti i preordini di Nintendo Switch Lite e Metroid Dread, quest'ultimo proposto a 55 euro invece di 61 euro, lo stesso prezzo vale anche per altri giochi in uscita come Mario Party Superstars, Leggende Pokemon Arceus, Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, oltre a Shin Megami Tensei V e Splatoon 3.

Al prezzo di 49 euro troviamo invece in vendita Pokemon Spada, Pokemon Scudo, The Legend of Zelda Skyward Sword HD e Monster Hunter Rise. Infine The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate hanno un prezzo di 59 euro invece di 71 euro.

Una ottima occasione di risparmio per prenotare i giochi in uscita o comprare i best seller per Nintendo Switch a prezzo ridotto, le offerte sono valide online e nei negozi Gamelife fino al 17 ottobre. E' disponibile anche il nuovo volantino Spendimeno di Gamelife con tutte le promozioni su console, videogiochi, accessori, gadget, LEGO, merchandising, giochi da tavolo e di carte, action figure e Funko Pop.