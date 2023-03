Nintendo Switch: un bizzarro gioco richiede che utilizziate un... Rotolo di carta igienica

Tra le diverse bizzarrie approdate negli anni nel mondo Nintendo come produzioni del vasto parco titoli di Switch, una fra tutte ha catturato l'interesse di una buona fetta della community videogiocatrice: parliamo di "No Paper!", il gioco che richiede l'uso di un... Rotolo di carta igienica>/b>.

Avete capito bene; il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di SKT e approdato nei lidi dell'e-Shop di Nintendo Switch come prodotto esclusivo del suolo giapponese, No Paper richiede ai propri utenti di utilizzare un Joy-Con della console ibrida della Grande N attraverso l'ausilio di un rotolo di carta igienica.

Il tutto, come se già non fosse di per sé stravagante, è stato condito da una narrazione che racconta le difficoltà di un impiegato giapponese che scopre di non aver più a propria disposizione un rotolo di carta per i propri bisogni fisiologici. Ma le stramberie non finiscono qui poiché, in termini prettamente videoludici, i giocatori saranno chiamati a consegnare quanta più carta possibile all'impiegato di cui sopra grazie all'uso dei sensori di movimento del Joy-Con.

Quale modo migliore per distrarsi dall'attenzione capitalizzata dai rumor relativi a Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2, se non concedendosi un momento di sano - e ai limiti del grottesco - intrattenimento videoludico?

