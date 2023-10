Nintendo Switch: boom in Giappone nel 2023, superate le vendite dello scorso anno

Nonostante sia giunta ben oltre la metà del suo ciclo vitale, Nintendo Switch continua a vendere molto bene in Giappone e in particolare nell'anno fiscale 2023 ha venduto meglio rispetto al FY2022, prendendo in esame lo stesso lasso di tempo.

Nell'anno fiscale in corso, iniziato il primo aprile 2023, Nintendo Switch (Standard, Lite e OLED) hanno venduto in Giappone oltre 2.28 milioni di pezzi, rispetto ai 2.15 milioni di unità vendute dal primo aprile a ottobre 2022.

Numeri altissimi e in continua crescita, dovuti al traino di giochi di successo come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Pikmin 4, entrambi tra i titoli più venduti dell'anno in Giappone. Buone vendite ha registrato anche Nintendo Switch OLED Super Mario Bros Edition, console interamente di colore rosso personalizzata con i loghi di Super Mario, una Limited Edition che sembra aver incontrato i favori del pubblico giapponese.

Probabilmente anche per questo Nintendo ha specificato che il supporto a Switch continuerà ancora a lungo e nuovi giochi usciranno almeno per tutto il 2025, tra le prossime uscite di rilievo troviamo Super Mario RPG, Luigi's Mansion 2 e Princess Peach Showtime, solamente per citarne alcune, e chissà che nei prossimi anni non arrivi anche il disperso Metroid Prime 4.