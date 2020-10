Nintendo Switch: boom nel Regno Unito, Super Mario 3D-All Stars batte tutti

GFK Entertainment ha diffuso la classifica dei giochi e delle console più vendute a settembre nel Regno Unito. In totale sono stati venduti oltre 1.07 milioni di giochi fisici, boom per i prodotti Nintendo.

Super Mario 3D All-Stars è stato il gioco più venduto del mese riuscendo a superare Marvel's Avengers, di fatto si tratta del secondo gioco di Mario venduto più velocemente di sempre in Inghilterra, subito dietro a Super Mario Odyssey. Un vero e proprio dominio software e non solo, con Nintendo Switch che continua a crescere registrando 146.000 pezzi venduti a settembre, per un totale di 1.3 milioni di console distribuite nel corso del 2020 nel solo Regno Unito. Una crescita del 34% rispetto al settembre 2019, mese che ha visto il lancio di Nintendo Switch Lite.

Classifica UK Settembre 2020

Super Mario 3D All-Stars Marvel's Avengers Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 NBA 2K21 PGA Tour 2K21 Ring Fit Adventure Ghost of Tsushima Minecraft Dungeons FIFA 20 Super Mario Odyssey Mafia Definitive Edition EA Sports UFC 4 F1 2020 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Paper Mario The Origami King LEGO Harry Potter Collection

Oltre a Super Mario 3D All-Stars, sul podio troviamo anche Marvel's Avengers e Tony Hawk's Pro Skater 1+.2 Da notare come le vendite retail siano scese del 35.6% rispetto al settembre 2019, secondo gli analisti di GFK la motivazione è da ricercarsi nella mancata uscita di FIFA nel consueto slot, quest'anno in arrivo il 9 ottobre anzichè a fine settembre come di consueto.