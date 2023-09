Nintendo Switch, nuovi bundle ne abbiamo? Ecco i 'pacchetti' con Animal Crossing e Sports

Dopo aver svelato l'edizione speciale di Switch OLED dedicata a Super Mario, il colosso videoludico giapponese annuncia ufficialmente l'arrivo di nuovi bundle di Nintendo Switch: ecco tutti i dettagli su giochi, date, colorazioni e versioni disponibili.

A presentarci i nuovi prodotti della linea di piattaforme ibride della Grande N sono i curatori dei portali social ufficiali di Nintendo Italia, dai quali apprendiamo la notizia dell'imminente approdo sul mercato di ulteriori 'pacchetti' di Switch abbinati ad alcuni dei giochi più importanti e rappresentativi della ludoteca della famiglia di console ibride.

Il primo dei bundle (o 'pacchetti') preannunciati da Nintendo Italia offre a tutti gli appassionati di videogiochi l'opportunità di acquistare la versione 'base' di Switch insieme a Switch Sports: il successore di Wii Sports coinvolge i giocatori in una ricca serie di sfide da completare sia da soli che in multiplayer (in rete o a schermo condiviso), con attività sportive che spaziano dal tennis al bowling per soddisfare i gusti e le esigenze dei fan. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Nintendo Switch Sports.

I successivi due bundle presentati da Nintendo propongono invece il modello Lite di Switch in due colorazioni (turchese e rosa corallo) con preinstallato Animal Crossing New Horizons, il capolavoro life simulator che proietta gli utenti su un'isola per fargli vivere un'esperienza piena di emozioni e di attività da svolgere. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons.

I nuovi bundle di Nintendo Switch e Switch Lite saranno disponibili a partire da venerdì 20 ottobre ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.