Nintendo Switch: il bundle con Mario Kart 8 Deluxe arriverà anche in Europa?

Il bundle che comprende Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe, lanciato esclusivamente in Nord America in occasione del Black Friday 2018, potrebbe arrivare anche in Europa, almeno secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Gamekult.

Stando all'articolo pubblicato sul sito francese (tradotto da Gamingbolt), il bundle che include Nintendo Switch e Mario kart 8 Deluxe dovrebbe essere lanciato sul mercato d'oltralpe lunedì 3 dicembre al costo di 299.99 euro. Un prezzo decisamente accattivante, considerando che perfino durante il Black Friday il costo della console ibrida della Grande N non è sceso al di sotto dei 179.99 euro. Per il momento, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito e, in caso di veridicità del rumor, non è assicurato che il bundle arrivi anche in Italia.

Nel frattempo Switch continua a macinare numeri da record: in Giappone Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee stanno trascinando le vendite della console, che adesso risulta nuovamente introvabile nei nei negozi della catene Tsutaya, Nojima, Yamada e Bic Camera. Ricordiamo ai lettori, inoltre, che a inizio dicembre verrà pubblicato Super Smash Bros Ultimate, l'attesissimo nuovo capitolo della storica serie picchiaduro che sicuramente contribuirà in maniera decisiva al successo della console nel periodo natalizio.