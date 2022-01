Nintendo Switch in bundle con Ring Fit Adventure è in super offerta su Amazon

Siete alla ricerca di una console Nintendo Switch ad un prezzo scontato? Abbiamo la promozione che fa al caso vostro: il bundle contenente la console di Nintendo e Ring Fit Adventure è in offerta a soli 328,80 euro, con lo sconto di 51 euro dal prezzo di listino.

La console in promozione quest'oggi su Amazon ha la batteria con capienza maggiorata rispetto alla console del lancio, all'interno della confezione sarà presente anche il gioco Ring Fit Adventure ed i due accessori, il Ring-con e la fascia per la gamba, che misurano con precisione i movimenti nel mondo reale riproducendoli nel gioco. Grazie ai minigiochi aggiuntivi e ai programmi di allenamento personalizzabili, Ring Fit Adventure è perfetto sia per chi si allena già sia per chi vuole iniziare ad allenarsi.

Clicca qui per acquistare Nintendo Switch in bundle con Ring Fit Adventure in super offerta su Amazon

Se invece siete interessati alla sola console, Nintendo Switch (edizione 2021) è in offerta proprio ora sia con i Joy-Con grigi che con i Joy-Con Rosso/Blu Neon a 271 euro a questo link, con lo sconto pari al 18% dal prezzo di listino di 329,99 euro.

Purtroppo il modello con schermo OLED è al momento esaurita su Amazon, vi segnaleremo con tempestività l'arrivo di nuove scorte su Amazon Italia.