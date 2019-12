Nintendo Switch in bundle con una tavoletta del water? A Taiwan potete acquistarlo

Non è un mistero che le console portatili possono essere usate ovunque e nei momenti più intimi della giornata, anche quando si fa una sosta in bagno. Devono saperlo bene a Taiwan, dove è spuntato un singolare bundle di Nintendo Switch...in accoppiata con una tavoletta del water!

Proprio così: un rivenditore di Taiwan ha deciso di proporre Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite in bundle con una tavoletta del water da riporre nella tazza del wc di casa, in modo da rendere le sessioni di gioco in bagno ancora più comode e confortevoli.

Del resto, a chi non sarà capitato di usare la console ibrida Nintendo nei momenti più intimi della giornata, prolungando le "sedute" in bagno? Magari durante una sessione di Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il bundle è al momento disponibile solo a Taiwan, ma chissà se qualcun altro rivenditore finirà per prendere spunto e proporre a sua volta un bundle altrettanto...singolare. Cosa ne pensate?

Intanto, cogliamo l'occasione per ricordare che nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti le voci su Nintendo Switch Pro, ipotetico modello potenziato della console ibrida Nintendo.