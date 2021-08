Nintendo Switch cala di prezzo su Amazon, ecco la nuova offerta

Calo di prezzo su Amazon per Nintendo Switch Versione 2019: la console ibrida della casa di Kyoto è in vendita al prezzo di 306.99 euro invece di 329.99 euro, con un risparmio di 23 euro (-7%) sul prezzo di listino ufficiale.

Potete comprare Nintendo Switch su Amazon in offerta, la promozione è valida sui modelli Joy-Con Grigi e Joy-Con Blu/Rosso Neon ma non sui bundle o sulle limited edition. La confezione contiene la console, base per Nintendo Switch, Joy-Con sinistro (blu/neon), Joy-Con destro (rosso/neon), una impugnatura per i Joy-Con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI. Giochi non inclusi.

Una buona occasione per acquistare la console Nintendo, oltretutto raramente disponibile per la spedizione immediata, al contrario di quanto accade questa volta, con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Acquistare una Nintendo Switch vi permetterà di godere di numerosi titoli molto attesi in arrivo nei prossimi mesi come Metroid Dread, i remake di Pokemon Diamante e Perla e Leggende Pokemon Arceus, solamente per citare alcune delle uscite Nintendo più in vista.

Qual è il miglior gioco per Nintendo Switch? La scelta è davvero difficile tra Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe e tanti altri.