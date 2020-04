Nintendo Switch: un Bot usato dai rivenditori sta aggravando la carenza di scorte?

L'attuazione delle misure di quarantena ha, rallentato la distribuzione di Nintendo Switch da un lato, e incrementato la richiesta da parte dei videogiocatori dall'altro. Il risultato? Mercato dell'usato alle stelle e difficoltà nel reperire console nuove, come sta accadendo negli Stati Uniti d'America.

Dopo un'indagine, il portale Motherboard è tuttavia giunto alla conclusione che questa difficile situazione sia esacerbata dall'operato del "Bird Bot", un nuovo strumento open source progettato per acquistare automaticamente le unità di Nintendo Switch non appena tornano in vendita sui principali siti e-commerce nordamericani - Walmart e BestBuy - fornendo alle persone che ne fanno uso un vantaggio temporale non indifferente sui clienti regolari.

Bot del genere non sono affatto una novità, dal momento che sono diffusi anche nei circoli di collezionisti oppure tra le comunità interessate all'acquisto di biglietti dei concerti. A differenza della maggior parte di questi tool, il bot per Nintendo Switch può essere scaricato gratuitamente e ha un codice open source accessibile a chiunque. Pare che il Bird Bot sia pure supportato da un gruppo Discord, che al momento conta oltre 1.000 partecipanti che si scambiano informazioni e suggerimenti sull'utilizzo del tool, ed esprimono tranquillamente la loro intenzione di rivendere quelle unità a prezzo maggiorato. Al momento, negli USA non è raro imbattersi in rivenditori che propongono Nintendo Switch a oltre 500 dollari su siti come eBay. Qualcuno è anche riuscito a piazzare una console in edizione limitata di Animal Crossing: New Horizons a 750 dollari!

Il creatore di Bird Bot ha dichiarato: "Ho deciso di crearlo per scherzo, ma ho rapidamente realizzato che può essere davvero potente. Io e un mio amico stavamo pensando di rivendere delle Nintendo Switch, e ad un certo punto punto lui - che usa Bird come nickname - mi ha detto che avrei dovuto crearne uno. Ed ecco come siamo arrivati a questo oggi.

Wallmart e BestBuy, dal canto loro, non hanno fatto commenti al riguardo o espresso l'intenzione di porre fine all'operato del bot.