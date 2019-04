Nintendo Switch: caricamenti più veloci con il firmware 8.0 tramite overclock della CPU

Il firmware 8.0.1 di Nintendo Switch è disponibile da qualche giorno ma solo ora la community riferisce di aver scoperto una funzionalità "nascosta" introdotta dalla Grande N con l'ultimo aggiornamento di sistema del proprio gioiellino tecnologico.

Sulle pagine dei forum videoludici più importanti, come ResetEra e Reddit, stanno infatti moltiplicandosi le segnalazioni di chi afferma di aver notato un sensibile miglioramento nei tempi di caricamento di alcuni videogiochi, come The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.

Una volta provveduto a effettuare l'update al firmware 8.0.1 e dopo aver aggiornato i giochi della propria libreria digitale all'ultima versione, il caricamento dei dati sembrerebbe essere decisamente più veloce. I curatori di GBATemp hanno perciò provato a capire quale potessero esserne le cause e, dopo delle attente analisi, hanno scoperto che in fase di caricamento le console aggiornate al firmware 8.0 operano un overclock automatico da 1Ghz a 1,75Ghz della frequenza della CPU, per poi tornare sui parametri abituali una volta completata la fase di loading.

Grazie a questo accorgimento, in titoli come Breath of the Wild è possibile abbattere i tempi di caricamento di diversi secondi: il loading dei file di salvataggio, infatti, passerebbe da 31 a 21 secondi, la fase di viaggio veloce da 19 a 11 secondi e l'ingresso in un Santuari di Hyrule da 10 a 7 secondi. Fateci sapere attraverso la bianca lavagna dei commenti se anche voi avete notato un simile miglioramento dopo aver aggiornato la console e il vostro gioco preferito all'ultima versione. Nel frattempo, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo di approfondimento sul report finanziario di Nintendo e sulla smentita, da parte della casa di Kyoto, della produzione dei modelli Pro e Mini di Switch.