Nintendo Switch quanto deve caricare la batteria per durare il massimo?

Quanto dura la batteria di Nintendo Switch e in quanto tempo si ricarica? Se volete sapere con esattezza in quanto tempo si ricarica la batteria della vostra Switch e quante ore dura, continuate a leggere.

Come riportato sul sito ufficiale di Nintendo, la console Nintendo Switch richiede approssimativamente 3 ore per caricarsi completamente. Per accelerare il processo di ricarica potreste spegnerla o impostare la modalità aereo; se volete continuare ad utilizzarla, va da sé che dovrete attendere più di tre ore.

La durata nominale della batteria varia dalle 4 alle 9 ore, a seconda dell'intensità dell'uso e del gioco. Come riferimento potremmo prendere l'esempio classico di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che spinge al massimo le potenzialità della console facendo durare la batteria 4 ore. Se giocate collegando la Switch al televisore non dovrete preoccuparvi della durata, dal momento che il dock sarà alimentato costantemente (necessita della corrente per funzionare). Per consentire la ricarica della console potreste anche lasciarla in standby all'interno della base.

Ricordate che la batteria della Switch sfrutta la tecnologia dei polimeri di litio, assicuratevi quindi di applicare le regole per mantenerla in vita il più a lungo possibile ed estenderne la durata, inoltre Nintendo consiglia di ricaricare la batteria di Switch almeno una volta ogni sei mesi.

Evitare di farla surriscaldare

Evitare di farla scaricare completamente

Non lasciarla inutilizzata per troppo tempo se ha un livello di carica inferiore al 20%

Siete indecisi su quale versione acquistare? Leggete il nostro confronto tra Switch normale e Lite per farvi una idea sulle caratteristiche e le differenze tra i due modelli della console Nintendo.