Nintendo Switch e carte prepagate per PS4 e Xbox One tra i best seller di Amazon nel 2019

Nelle ultime ore è stato pubblicato l'elenco di videogiochi, console e accessori più venduti su Amazon nel 2019 e tra questi spicca Nintendo, che è riuscita a piazzare sul mercato un bel po' di prodotti.

Ecco di seguito la classifica dei 10 prodotti a tema videoludico più venduti sul colosso dell'e-commerce durante lo scorso anno:

Carta prepagata del PlayStation Store del valore di 10 dollari (Sony) Carta prepagata Xbox del valore di 10 dollari (Microsoft) Carta prepagata del Nintendo eShop del valore di 10 dollari (Nintendo) PlayStation Plus, abbonamento da 12 mesi (Sony) Super Smash Bros Ultimate (Nintendo) Pokémon Spada (Nintendo) Switch Pro Controller (Nintendo) Xbox Wireless Controller - versione standard nera (Microsoft) Luigi's Mansion 3 (Nintendo) Pokémon Scudo (Nintendo)

Se invece consideriamo i 50 prodotti più venduti sul negozio online, è possibile anche trovare prodotti non legati alla Grande N come Call of Duty: Modern Warfare, Minecraft e voucher per ottenere valuta digitale in titoli online come FIFA 20 e Fortnite Capitolo 2.

In ogni caso questi incredibili risultati dell'azienda di Kyoto non sorprendono, visto che solo qualche giorno fa è stato annunciato che Nintendo Switch ha sfiorato le 50 milioni di console distribuite.

