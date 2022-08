Nintendo Switch: cartucce dei giochi come portachiavi con le mini-custodie!

Le fucine creative di Kustom3DGermany hanno realizzato delle squisite mini-custodie per cartucce di giochi Nintendo Switch da utilizzare come portachiavi o per dare modo ai collezionisti di risparmiare spazio sui propri scaffali.

Il processo di stampa 3D adottato da Kustom3DGermany, riferisce il rivenditore di Etsy, conferisce a ciascuna mini-custodia l'aspetto e le funzionalità delle confezioni ufficiali dei videogiochi retail di Nintendo Switch, eccezion fatta ovviamente per le ridotte dimensioni (48,20 x 66,30 x 7,80 millimetri in larghezza, altezza e spessore).

Ogni custodia presenta anche un occhiello per un portachiavi a moschettone acquistabile a parte, oltre a un supporto in plastica con il logo di Nintendo Switch dove poter collocare tre custodie. Il rivenditore promette inoltre di realizzare, sempre in base alle richieste del cliente, delle copertine miniaturizzate di numerosi videogiochi della console ibrida della casa di Kyoto, come Animal Crossing New Horizons, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's GO! Eeve e Pikachu, Stardew Valley, Yoshi's Crafted World, Super Mario Odyssey e tanti altri.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo speciale sui 5 giochi Switch imperdibili da portarsi in vacanza.