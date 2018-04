Nintendo Switch: il CEO di GameStop anticipa l'arrivo di giochi non ancora annunciati

Mike Mauler, CEO di GameStop, ha parlato recentemente con gli azionisti dell'andamento del mercato ed ha affermato di aspettarsi un grande anno per quanto riguarda le vendite di Nintendo Switch.

Secondo Mauler "Switch avrà un 2018 davvero interessante per quanto riguarda le vendite, grazie alla line-up di giochi in arrivo, molti non ancora annunciati." Il CEO del gruppo non si è sbottonato a riguardo e non è chiaro a cosa si riferisca esattamente, Mauler sembra però essere certo del fatto che ci siano molte grandi produzioni per Nintendo Switch ancora da annunciare.

Lo scorso anno la casa di Kyoto ha pubblicato titoli come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild, oltre a Splatoon 2, ARMS e Xenoblade Chronicles 2, soalmente per citarne alcuni. I giochi non ancora annunciati potrebbero essere della stessa Nintendo o magari di publisher di terze parti. Cosa vi aspettate dalla line-up Switch per il 2018?