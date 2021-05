Nintendo Switch: cercate una calcolatrice? Sta arrivando su eShop, ma costa nove euro

All'interno del sempre più ampio catalogo dell'eShop sta per fare il suo ingresso Calculator, un'applicazione che, al prezzo di "soli" 8,99 euro, promette di trasformare Nintendo Switch in una calcolatrice professionale.

La notizia dell'imminente arrivo di Calculator nel negozio digitale di Switch sta già scatenando un acceso dibattito sui social e sui forum videoludici più frequentati, a causa (ovviamente) dell'esorbitante prezzo di lancio fissato dai suoi autori.

La pagina ufficiale di Calculator è già attiva sull'eShop italiano e ne riporta la commercializzazione sullo store di Nintendo Switch per il 12 marzo, ma senza fornire ulteriori dettagli sulle funzionalità accessibili o sulle eventuali caratteristiche aggiuntive. L'eShop statunitense fornisce delle informazioni aggiuntive sul nome degli sviluppatori (Sabec), dimensioni dell'app (53 Mb), lingue supportate (soltanto l'inglese) e modalità accessibili (TV, Tabletop e Handheld).

Le finalità educative e "di utilità" dell'app in arrivo su Nintendo eShop vengono rimarcate dall'assenza di funzioni multiplayer o di altri aspetti "ludici" di un programma che, a voler dar retta alle indicazioni offerte da Sabec e dalle informazioni estrapolabili dalle immagini esplicative, non sembra svolgere funzioni più evolute di quelle di una comune (e gratuita) app di calcolo per sistemi mobile iOS o Android.