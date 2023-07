Nintendo Switch: chiude dopo solo un anno il servizio Wide Care in Giappone

C'era una volta un servizio di Nintendo Switch chiamato "Wide Care". Destinato unicamente al Giappone, era nato con l'obiettivo di fornire riparazioni per la Nintendo Switch a una specifica cerchia di abbonati.

Ebbene, dopo un anno Nintendo ha annunciato con un comunicato ufficiale che il servizio in questione sarà completamente dismesso. Stando a quanto dichiarato, la cessazione del servizio avverrà dal 31 Agosto 2023. Considerando che l'iniziativa era stata lanciata a Luglio 2022, questo si traduce in poco più di un anno di durata.

In cambio di un abbonamento di 200 yen al mese (circa 1,20 Euro) o 2000 yen all'anno (circa 12,50 Euro), il servizio "Wide care" permetteva ai clienti giapponesi di usufruire di un massimo di sei riparazioni gratuite all'anno e si estendeva alle console Nintendo Switch, ma anche ai controller Joy-Con, al dock e all'alimentatore.

Nintendo non ha precisato nel comunicato le ragioni che soggiacciono a questa decisione, ma ha informato che tutti i consumatori che sono attualmente abbonati non saranno immediatamente toccati dal provvedimento.

Il loro abbonamento, infatti, rimarrà attivo, così come il loro diritto di fruire del servizio fino all'effettiva cessazione del contratto. In linea di massima, quindi, i clienti potranno estendere la propria sottoscrizione fino al 31 Luglio 2023, mantenendo la propria copertura fino al 31 Luglio 2024.

