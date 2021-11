Nintendo Switch: Christina Aguilera, Jessica Alba e Neil Patrick Harris negli spot USA

Con le vacanze natalizie ormai alle porte, Nintendo of America lancia una poderosa campagna promozionale per Switch che coinvolge diverse star del cinema e della musica in una serie di spot entrati in pianta stabile nella rotazione pubblicitaria delle TV statunitensi.

L'apertura della stagione commerciale più fruttuosa dell'anno per l'industria dell'intrattenimento digitale, ossia la finestra temporale che parte da Halloween, abbraccia il Black Friday e arriva al Natale, viene perciò sfruttata dalla divisione marketing della Grande N per incentivare gli appassionati di videogiochi (e non solo) all'acquisto di una fiammante Nintendo Switch OLED, come pure di Switch Lite e del modello ibrido originario.

La serie di spot televisivi confezionati da Nintendo vede per protagonisti la cantante Christina Aguilera, l'attrice Jessica Alba e l'attore Neil Patrick Harris: nelle clip promozionali, le tre star si divertono insieme alle rispettive famiglie giocando a titoli come Mario Golf Super Rush, Big Brain Academy Sfida tra Menti, Animal Crossing New Horizons, Ring Fit Adventure e Just Dance 2022. La regolarità con cui vengono lanciati nuovi spot lascia presagire l'arrivo di ulteriori clip, con altrettante stelle del cinema e della musica USA intente a promuovere Switch, da qui a fine anno.