Nintendo Switch e il ciclo di vita infinito: 'è un territorio inesplorato', per Furukawa

Con Nintendo Switch che continua a macinare record di vendite a dispetto dei sei anni trascorsi dalla sua commercializzazione, per la casa di Kyoto si fa sempre più difficile capire quando avviare la fase di transizione dall'attuale alla prossima famiglia di console.

Lo scorso anno, i vertici della Grande N spiegarono che Switch è ancora a metà del suo ciclo di vita proprio in ragione delle straordinarie vendite di console e software. Nel corso della sessione di Domande e Risposte tenuta a margine dell'ultima riunione con gli azionisti Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa è tornato sull'argomento per offrire delle ulteriori precisazioni sulle strategie portate avanti dalla casa di Kyoto.

Il boss di Nintendo esordisce nel suo discorso affermando che "stiamo entrando in un territorio inesplorato, se pensiamo al ciclo di vita consueto delle console casalinghe. Sappiamo però che non sarà facile continuare a mantenere questo elevato livello di vendite hardware da qui in avanti. Di conseguenza, ci rendiamo conto che la nostra sfida sarà convincere i consumatori a prendere in considerazione l'acquisto di Nintendo Switch, sia come nuova console principale che come console aggiuntiva".

A voler dar retta a Furukawa, quindi, Nintendo continuerà a esplorare questo 'territorio sconosciuto' fino a quando le vendite di Switch sosterranno le finanze del colosso videoludico giapponese senza la necessità di revisioni hardware o nuove console. Nel corso della medesima sessione di Domande e Risposte, l'alto esponente di Nintendo ha discusso anche di Switch 2 e del possibile aumento di prezzo per l'attuale famiglia di console ibride.