Nintendo Switch tra ciclo di vita, giochi e modello PRO: le parole del presidente Furukawa

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Nikkei, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha illustrato la visione della casa di Kyoto in merito al ciclo di vita di Switch, all'evoluzione dei videogiochi che approderanno sulla console ibrida e all'impegno nello sviluppo del nuovo hardware.

Ai microfoni di Nikkei, il massimo esponente dell'azienda che a fine 2019 ha festeggiato i 130 anni di vita sottolinea che "mentre Switch si appresta a entrare nel suo quinto anno di commercializzazione, uno dei nostri punti fermi è quello di garantire che abbia un lungo ciclo di vita. Per noi è molto importante che i giocatori continuino a divertirsi con la loro Switch, e questo riguarda sia i giocatori che l'hanno acquistata al lancio che gli utenti che hanno comprato Switch Lite per titoli come Animal Crossing. Il nostro è un impegno a fornire nuove esperienze di gioco a tutti i possessori di Switch".

Il presidente di Nintendo entra poi nel merito della discussione intavolata dalla community con le anticipazioni e, se vogliamo, le speranze per l'uscita di Nintendo Switch PRO riferendo che l'approccio adottato dai dirigenti della compagnia è quello di "non determinare mai in anticipo quando dover lanciare una console, prima di deciderlo cerchiamo sempre di condurre delle ricerche tecniche di mercato. I nostri team hardware e software lavorano nello stesso edificio e comunicano tra loro per trovare sempre nuove forme di intrattenimento per i giocatori. Ma anche quando sviluppiamo un componente hardware specifico ci sono così tanti fattori da considerare e ostacoli da superare negli anni, la realtà è che non ci fermiamo mai nello sviluppo e nella progettazione. Perché alla fine, l'unica cosa che conta quando cerchi di trasformare in realtà queste idee è quella di saper fornire un'esperienza di gioco davvero nuova".