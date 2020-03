Nintendo Switch: 5 giochi gratis da scaricare durante la quarantena da Coronavirus

Dopo avervi consigliato i migliori giochi PS4 gratis per la quarantena da Coronavirus vi proponiamo ora altrettanti giochi gratis per Nintendo Switch, scaricabili a costo zero dal Nintendo eShop.

La selezione di produzioni Free to Play/Free to Start per Nintendo Switch include giochi come Eternal Card Game, Growtopia, Realm Royale, Asphalt 9 Legends, Gems of War, Deltarune Capitolo 1, Onigiri, Smite, Color Zen, Lightseekers, Arena of Valor e Galak-Z Variant S, solamente per citarne alcuni.

Super Kirby Clash

Crea la tua squadra di Kirby scegliendo tra i ruoli Raggio Magico, Spada Eroica, Mastro Martello e Dottore Mistico e parti per salvare il Dream Kingdom! Super Kirby Clash offre una serie di missioni storia da affrontare in singolo oltre ad una modalità multiplayer locale o online, vero cuore dell'esperienza. Il gioco è compatibile anche con gli amiibo della serie Kirby, i quali permettono di ottenere ricompense in-game esclusive.

Warface

Warface è un FPS online multiplayer che offre una modalità PvP con oltre 50 mappe a disposizione e assalti PvE co-op nei quali scatenare la furia delle oltre 200 diverse armi a disposizione. Un gioco ben bilanciato, con una proposta piuttosto ricca e un buon bilanciamento generale che non richiede necessariamente di effettuare acquisti in-game per divertirsi ai massimi livelli.

Dauntless

Nei panni di uno Slayer dovrete dare la caccia ad enormi mostri (denominati Behemoth) in un gioco d'azione online con elementi RPG ispirato a Monster Hunter World. Tante le attività da svolgere nel mondo di Dauntless, con missioni ed eventi che si rinnovano continuamente per offrire sempre contenuti inediti e di grande appeal. Il gioco è uno tra i free to play più popolari su Switch, dunque non avrete difficoltà a trovare avversari da sfidare e compagni per affrontare l'avventura.

Pokemon Quest

Pokemon... a cubetti! Pokemon Quest è un action RPG che si distingue per uno stile grafico cubettoso ispirato a Minecraft e un gameplay fortemente votato all'esplorazione con l'obiettivo di recuperare i tesori nascosti dell'Isola Cubetti. Sicuramente un buon passatempo per i più giovani e per i fan dei Pocket Monsters.

Asphalt 9 Legends

La serie Asphalt ha riscosso un notevole successo su mobile arrivando a conquistare piano piano anche gli store digitali delle console casalinghe, come nel caso di Asphalt 9 Legends. Ci troviamo di fronte ad un gioco di corse arcade piuttosto tradizionale, con oltre 50 bolidi (su licenza) da sbloccare, numerose opzioni di personalizzazione e tante modalità di gioco in singolo e multiplayer. Niente di troppo originale o innovativo, ma se cercate un valido racing game non simulativo per Switch... lo avete appena trovato.

