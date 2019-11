Nintendo Switch: le cinque migliori esclusive sviluppate da terze parti in video

L'incredibile successo di Nintendo Switch, capace di piazzare oltre 41 milioni di unità in meno di tre anni, ha permesso alla casa di Kyoto di riacquistare la fiducia delle terze parti, che senza esitazione sono tornate a sviluppare in esclusiva per la sua console.

Nella ludoteca di Switch adesso campeggiano numerosi giochi esclusivi non sviluppati direttamente dagli studi della grande N, bensì da team esterni, alcuni dei quali di incredibile qualità e imprescindibili per ogni possessore dell'ibrida.

Alla luce di ciò, abbiamo pensato di selezionarne cinque e di portarli alla vostra attenzione. La nostra carrellata si apre Astral Chain, che può essere considerato come l'action game più complesso e stratificato realizzato finora da PlatinumGames, eccezionale sia dal punto di vista artistico che da quello ludico, grazie ad un combat system raffinato e frenetico. Impossibile non citare, inoltre, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, rivisitazione in chiave strategica della saga dell'idraulico italiano più famoso nel mondo. Il team di Ubisoft Milano capitano da Davide Soliani ha realizzato un concentrato di divertimento e strategia, profondo e al tempo stesso scanzonato.

Gli altri tre titoli li lasciamo scoprire a voi: in cima a questa notizia trovate un intero Video Speciale dedicato all'argomento, mentre a chi preferisce la lettura consigliamo lo speciale sulle cinque esclusive Nintendo Switch terze parti redatto dal nostro Gabriele Ferrara.