Nintendo Switch: la classifica con i 35 videogiochi più venduti di sempre in Giappone

Per celebrare il quinto anniversario del lancio di Nintendo Switch, Famitsu ha pubblicato sulle proprie pagine la lista con i 35 giochi più venduti in Giappone finora.

Non dovranno stupirvi i numeri portentosi della classifica, dal momento che nel Sol Levante la console ibrida e le sue sorelle godono di un successo incredibile. Vi basti pensare che in questi cinque anni nel solo Giappone sono state vendute 24 milioni di Nintendo Switch, così distribuite: 18,07 milioni di Switch, 4,61 milioni di Switch Lite e 1,33 milioni di Switch OLED. Per fare un raffronto, PlayStation 4 ha venduto 7,8 milioni di unità, PS4 Pro è a quota 1,6 milioni e PS5 a 1,2 milioni.

Nintendo Switch | I 35 giochi più venduti in Giappone fino a marzo 2022

Animal Crossing: New Horizons – 7.183.333 Super Smash Bros. Ultimate – 4.764.379 Mario Kart 8 Deluxe – 4.429.626 Pokemon Sword / Shield – 4.309.812 Splatoon 2 – 4.031.223 Ring Fit Adventure – 3.074.777 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 2.597.078 Minecraft – 2.514.952 Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 2.502.926 Monster Hunter Rise – 2.357.260 Super Mario Odyssey – 2.323.559 Super Mario Party – 2.060.160 The Legend Zelda: Breath of the Wild – 1.955.649 Pokemon Legends: Arceus – 1.923.870 Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 1.794.024 Super Mario Maker 2 – 1.197.024 New Super Mario Bros. U Deluxe – 1.158.604 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 1.018.313 Kirby Star Allies – 963.497 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 927.244 Mario Party Superstars – 865.507 Luigi’s Mansion 3 – 829.847 Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 696.054 Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 675.710 Pikmin 3 Deluxe – 614.770 Super Mario 3D All-Stars – 614.454 Dragon Quest XI S – 561.482 Mario Tennis Aces – 499.331 1-2 Switch – 488.309 ARMS – 466.695 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 422.191 Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 415.158 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 387.707 Pokken Tournament DX – 355.713 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 342.187

Se invece siete interessati ai risultati globali, potete consultare la classifica dei videogiochi Switch più venduti nel mondo, dove le posizioni sono un po' diverse.