Nintendo Switch: code infinite di gente in mascherina per acquistarla in Sud Corea

Nonostante i timori per la diffusione del virus COVID-19, l'emergenza Coronavirus non ferma l'amore per Nintendo Switch dei videogiocatori sudcoreani, come testimoniato dalle lunghe file formatesi davanti ai negozi di elettronica con gente in mascherina intenzionata ad acquistare la console ibrida della casa di Kyoto.

Come spiegano i giornalisti del sito sudcoreano Qoo, nel ricco Paese asiatico la pandemia da Covid-19 ha spinto le persone a dedicare molto più tempo ai videogiochi: anche grazie all'incredibile successo di Animal Crossing New Horizons, la gente è disposta ad attendere per ore e a formare lunghe code per acquistare Nintendo Switch.

La redazione della testata asiatica ha immortalato in foto diverse file formatesi all'ingresso delle catene commerciali e dei negozi di videogiochi più famosi della Corea del Sud: il primo maggio, ad esempio, si è formata una coda con mille persone a Suwon, nella provincia di Gyeonggi, per partecipare a una lotteria che metteva in palio un esiguo numero di console Nintendo Switch.

Il problema delle scorte di Nintendo Switch ha certamente contribuito ad "aggravare" la situazione: a Daegu, altre 500 persone si sono radunate per avere la possibilità di acquistare le rare console ancora disponibili nei negozi, e questo mentre si moltiplicano le segnalazioni degli utenti sudcoreani che assistono impotenti all'aumento indiscriminato dei prezzi di console, videogiochi e accessori per Switch in vendita presso determinati store online, su tutti il bundle di Nintendo Switch con Animal Crossing New Horizons.