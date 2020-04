Nintendo Switch: terminata la produzione di alcuni colori di Joy-Con

In questo difficile periodo, sono molte le compagnie che stanno avendo a che fare con dei problemi di produzione e carenze di scorte. Nintendo è tra queste: nelle ultime settimane ha avuto problemi a rifornire i venditori internazionali, e Switch è diventata introvabile in diversi paesi.

Secondo un report, la casa di Kyoto avrebbe incrementato la produzione di Nintendo Switch per fronteggiare questa situazione. Destino diverso, invece, per alcuni modelli di Joy-Con: non sappiamo con certezza se il Coronavirus centri qualcosa, ma sembra che la casa di Kyoto abbia terminato la produzione di alcune varianti di Joy-Con. È ciò che si legge sul sito ufficiale giapponese di Nintendo, sulla pagina dedicata alle periferiche: nel momento in cui vi scriviamo, sotto alle schede informative dei Joy-Con di colore grigio, giallo neon e rosso c'è scritto "fine produzione". Come fa notare Japanese Nintendo, i suddetti controller sono ancora reperibili presso molti negozi, oltre che nel configuratore della console su My Nintendo Store, ma è probabile che una volta terminate le scorte non verranno più prodotti e, di conseguenza, messi in vendita.

Non sappiamo se la produzione verrà riavviata in futuro, ma è possibile che i Joy-Con grigio, giallo neon e rosso diventeranno molto difficili da reperire col passare del tempo.