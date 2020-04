Nintendo Switch: come attivare la verifica in due passaggi dell'account

La verifica in due passaggi dell'account Nintendo è una procedura che aiuta a proteggere i dati sensibili degli utenti Switch. In questa guida vi spieghiamo come attivarla, in modo da accedere in totale sicurezza al vostro account Nintendo riducendo il rischio che la vostra password venga violata.

È solo di pochi giorni fa la notizia di alcuni account Switch violati dagli hacker. La stessa Nintendo ha investigato sul problema, invitando gli utenti a prendere tutte le misure di sicurezza previste per la protezione degli account usati su Nintendo Switch.

L'autenticazione a due fattori, in particolare, contribuisce a rendere sensibilmente più difficile ogni possibile tentativo di violazione da parte dei malintenzionati. Una volta attivata la verifica in due passaggi, dovrete accedere utilizzando sia la vostra password, sia un codice inviato al vostro smartphone attraverso l'app Google Authenticator. Di seguito vi spieghiamo come impostarla.

Come attivare la verifica in due passaggi dell'account Nintendo

Per attivare l'autenticazione a due fattori su Nintendo Switch vi basta completare la seguente procedura passo dopo passo:

Aprite la pagina web account Nintendo e accedete con le vostre credenziali. Selezionate "Impostazioni di accesso e sicurezza", poi scorrete verso il basso fino alla sezione "Verifica in due passaggi" e fate clic su "Modifica". Fai clic su "Attiva verifica in due passaggi". Fate clic su "Invia" per ricevere un codice di verifica all'indirizzo e-mail mostrato (se l'indirizzo e-mail è errato, fai clic su "Cambia" accanto a "Indirizzo e-mail" nel menu impostazioni alla voce "Informazioni utente" per cambiarlo). Inserite il codice di verifica che avete ricevuto nell'e-mail, poi fate clic su "Invia". Installate l'app Google Authenticator sul vostro smartphone (si tratta di un'app gratuita, disponibile attraverso Google Play (Android) e l'App Store (iOS). Usate l'app dello smartphone per scansionare il codice QR mostrato sulla schermata del vostro account Nintendo. Un codice di verifica a 6 cifre comparirà sul vostro smartphone. Inserite il codice di verifica nel campo sotto il passaggio 3 nella schermata dell'account Nintendo, poi selezionate "Invia". Comparirà una lista di codici di backup. Fate clic su "Copia" per copiare tutti i codici, poi incollateli in un posto sicuro (se non avete accesso all'app Google Authenticator, un codice di backup sarà richiesto per accedere. Assicuratevi di conservarli in un posto sicuro. Potete usare i codici (ognuno una sola volta) se non avete accesso all'app Google Authenticator). Fate clic su "Codici di backup salvati" e poi su "OK" (una volta impostata, potete tornare alla sezione "Impostazioni della verifica in due passaggi" per rivedere i codici di backup e rimuovere la restrizione in due passaggi).

Se invece avete il dubbio che il vostro account sia già stato violato, un buon consiglio è sempre quello di cambiare subito la password nel caso abbiate il sospetto che qualcuno sia entrato nel vostro profilo. Per fugare ogni dubbio potete controllare le posizioni degli ultimi login tramite il sito Nintendo Account: se notate accessi da posizioni che non vi risultano familiari ci sono buone probabilità che qualcuno conosca la password del vostro account, in tal caso premuratevi di cambiare immediatamente la password dell'email o altri servizi associati, magari rimuovendo anche le credenziali della carta di credito o di PayPal.