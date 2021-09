Nintendo Switch: come collegare le cuffie Bluetooth

Il nuovo firmware 13.0.0 per Nintendo Switch supporta le cuffie Bluetooth, adesso è possibile connettere alla console auricolari, headset e speaker senza fili, ecco come fare in pochi, semplici e velocissimi passaggi.

La prima cosa da fare è quella di aggiornare Nintendo Switch, i dispositivi audio Bluetooth sono infatti supportati solamente dal software 13.0.0 pubblicato il 15 settembre 2021, versioni precedenti del sistema operativo non sono compatibili con cuffie e casse Bluetooth.

Nintendo Switch: come collegare le cuffie Bluetooh

Assicurati che il dispositivo Bluetooth che vuoi collegare sia carico e acceso

Vai nel menu Impostazioni di Nintendo Switch

Seleziona la voce Audio Bluetooth e successivamente Aggiungi Dispositivo

Seleziona il dispositivo individuato per associarlo alla console

Se richiesto, digita il codice per l'abbinamento o tieni premuto il pulsante sul dispositivo audio

Assicurati che alla console non siano collegati più di due controller Wireless o più di una coppia di Joy-Con, infatti collegando un prodotto audio Bluetooth non sarà possibile collegare più di due controller alla volta su Nintendo Switch. E' possibile utilizzare un solo dispositivo audio per volta ma si possono comunque salvare fino a dieci dispositivi preferiti.

Per disconnettere le cuffie basterà andare nel menu impostazioni della console, successivamente andare nella scheda Audio Bluetooth, selezionare la cuffia e scegliere l'opzione scollega questo dispositivo. Nota Bene: i microfoni Bluetooth non sono supportati ed è possibile collegare solamente cuffie (integrali o auricolari), speaker e casse esterne.