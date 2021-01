Nintendo Switch: come si fa a collegarla a Internet?

Nel caso in cui siate in possesso di una console Nintendo Switch, sia essa in versione standard oppure Lite, e abbiate intenzione di giocare online oppure, più semplicemente, di scaricare alcuni aggiornamenti per i titoli in vostro possesso, dovrete prima completare la procedura di connessione ad Internet.

Per prima cosa, accendete la vostra Nintendo Switch ed avvicinatevi al vostro router WiFi, in modo da poter ricevere un segnale forte e stabile: va sottolineato che non è possibile in alcun modo collegare la console Nintendo ad Internet tramite un cavo di rete, poiché manca l’ingresso fisico adatto sulla console, mentre il dock della versione standard contiene solo gli ingressi per alimentazione e per collegare Nintendo Switch al televisore.

Dopo esservi assicurati di essere ad una distanza corretta dal router, dovrete dirigervi all’interno della schermata HOME della console e selezionare l’opzione Impostazioni di Sistema dal menu in basso, poi proseguite all’interno delle schermate successive selezionando prima Internet e poi Impostazioni Internet. In questo modo la vostra console inizierà automaticamente la ricerca di reti WiFi nelle vicinanze: una volta che la vostra verrà visualizzata sullo schermo, vi basterà selezionarla e inserire la password, se necessario. A questo punto Nintendo Switch completerà in automatico la procedura di connessione, e una volta terminata vi basterà selezionare OK e potrete tornare ad utilizzare la vostra console.

Nel caso in cui doveste riscontrare delle difficoltà nel trovare la vostra rete WiFi, o se la prova di connessione con essa dovesse fallire, alcuni messaggi di errore vi aiuteranno a sistemare la situazione. Se i problemi dovessero persistere, vi consigliamo di controllare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Nintendo.