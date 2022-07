Nintendo Switch: come disattivare la condivisione dei dati con Google Analytics

A partire dall'aggiornamento 11.0 per Nintendo Switch pubblicato alla fine del 2020, la console della casa di Kyoto condivide alcuni dati e statistiche di utilizzo con Google Analytics. In queste ore l'argomento è tornato alla ribalta e c'è chi propone una guida su come disattivare questa funzionalità per proteggere la propria privacy.

Nonostante l'aggiornamento sia uscito quasi due anni fa (dicembre 2020) la funzionalità legata alla condivisione dei dati con Google Analytics è passata piuttosto inosservata o almeno, nessuno ha dato troppo peso a questa opzione, che però può essere disattivata, come specificato sul forum di NeoGAF. In queste ore l'argomento è tornato di tendenza e in molti si sono chiesti se sia possibile disattivare la funzione per condividere i propri dati con Google. Ebbene si, si può fare, ecco come.

La procedura da seguire e semplicissima, vi basterà andare su Nintendo eShop, aprire le impostazioni del vostro profilo e le informazioni account e da li scorrere fino alla voce Google Analytics, a questo punto cliccate su Modifica e in seguito su "non condividere", salvate la vostra scelta e il gioco è fatto, da questo momento in poi Nintendo Switch e l'eShop non condivideranno alcun dato con Google e Google Analytics.