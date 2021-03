Nintendo Switch: come disattivare la connessione Wi-Fi?

Nintendo Switch e Switch Lite dispongono di Wi-Fi e Bluetooth integrati ma ovviamente è possibile disattivare qualsiasi forma di connettività così da giocare offline. Ma come si disattiva il Wi-Fi su Nintendo Switch? Ecco la guida passo passo.

Il metodo più veloce per disattivare il Wi-Fi su Nintendo Switch è quello di attivare la modalità aereo, quest'ultima come detto disabilita qualsiasi forma di connettività e dunque è l'opzione perfetta per chiunque voglia giocare senza connettersi.

Come disattivare il Wi-Fi su Nintendo Switch

Vai nel menu HOME seleziona Impostazioni di sistema

Nelle opzioni sulla sinistra seleziona Modalità Aereo

Seleziona Modalità Aereo sulla parte destra e premi A, nuovamente A per disattivarla

In alternativa dal menu Impostazioni Rapide vi basterà premere il pulsante HOME per almeno un secondo e da qui selezionare Modalità Aereo tenendo premuto il pulsante A. Con la Modalità Aereo attiva tutte le comunicazioni Wireless verranno bloccate. Nel caso questa opzione venga attivata con i Joy-Con scollegati sarà necessario attivare il Bluetooth manualmente selezionando la voce Impostazioni di Sistema, Modalità Aereo e infine Comunicazione con i Controller (Bluetooth).

