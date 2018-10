Nintendo Switch: come eseguire backup, ripristino e trasferimento dei dati

Avete bisogno di ripristinare le impostazioni iniziali di Nintendo Switch, magari senza perdere i file di salvataggio? Volete trasferire i vostri dati da una console all'altra? In questa Guida vi spiegheremo come eseguire queste operazioni, passo dopo passo.

Se volete formattare la console, ripristinando le impostazioni iniziali e cancellando tutti i dati contenuti nella memoria di sistema, vi basta effettuare il seguente passaggio:

Accedete al menu HOME e selezionate Impostazioni di sistema -> Sistema -> Opzioni di formattazione -> Ripristina le impostazioni iniziali.

Se le impostazioni iniziali vengono ripristinate mentre la console non è connessa a internet, la console resterà registrata come console attiva per i download con il proprio account Nintendo.

La registrazione della console verrà rimossa automaticamente la prima volta che si accede al Nintendo eShop dopo il ripristino delle impostazioni iniziali (nel frattempo non sarà possibile registrare un'altra console come console attiva per i download con il proprio account Nintendo).

Se invece volete ripristinare le impostazioni iniziali senza cancellare i dati di salvataggio, eseguite queste operazioni:

Spegnete la console

Premete il pulsante POWER tenendo premuti entrambi i pulsanti per il volume. Continuate a tenere premuti i pulsanti per il volume per accedere alla modalità ripristino.

Selezionate Ripristina le impostazioni iniziali conservando i dati di salvataggio, quindi seguite le istruzioni a schermo.

Se si sceglie di formattare la propria console in questo modo, le seguenti categorie di dati resteranno nella memoria di sistema, mentre gli altri dati verranno cancellati: Dati di salvataggio, Catture immagine, Informazioni utente, Collegamento all'account Nintendo, Registrazione della propria console come console attiva per i download con il proprio account Nintendo.

Infine, se volete trasferire i dati di salvataggio e i dati utente da una console all'altra, effettuate i seguenti passaggi:

Sulla console di partenza:

Dal menu HOME selezionate Impostazioni di sistema -> Utente -> Trasferisci il tuo utente e i dati di salvataggio .

-> -> . Selezionate Avanti -> Avanti -> Console di origine per indicare che i contenuti verranno trasferiti da questa console.

-> -> per indicare che i contenuti verranno trasferiti da questa console. Selezionate Continua.

Sulla console di destinazione:

Dal menu HOME seleziona Impostazioni di sistema -> Utente -> Trasferisci il tuo utente e i dati di salvataggio .

-> -> . Seleziona Avanti -> Avanti -> Console di destinazione per indicare che i contenuti verranno trasferiti su questa console.

-> -> per indicare che i contenuti verranno trasferiti su questa console. Selezionate Accedi e scegliete di eseguire l'accesso usando l'indirizzo e-mail/ID d'accesso del vostro account Nintendo.

e scegliete di eseguire l'accesso usando l'indirizzo e-mail/ID d'accesso del vostro account Nintendo. Inserite l'indirizzo e-mail o l'ID d'accesso collegati al vostro account Nintendo, poi inserite la password e selezionate Accedi -> Avanti.

Infine, sulla console di partenza:

Attendete che venga rilevata la console di destinazione, poi selezionate Trasferisci .

. Inizierà il processo di trasferimento dei dati. Aspettate che termini.

Quando il processo è completo, selezionate Chiudi.

In questo modo potrete trasferire i vostri dati e i file di salvataggio da una console all'altra, qualora decidiate di utilizzare o acquistare una nuova Nintendo Switch.

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le Guide per effettuare backup, ripristino e trasferimento dati del disco rigido su PlayStation 4 e Xbox One.