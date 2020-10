Nintendo Switch come iPhone: 'supera il concetto di generazione', per gli analisti

In un editoriale realizzato dai giornalisti di Bloomberg, gli analisti di 10 West Advisors hanno riflettuto sulle conseguenze dell'incredibile successo di Nintendo Switch nelle strategie portate avanti dalla casa di Kyoto nel supporto alla console ibrida.

Lo speciale curato da Bloomberg parte dalle vendite record di Switch negli Stati Uniti registrate negli ultimi mesi e riprende le ultime parole pronunciate da Furukawa sul futuro di Nintendo Switch. Il presidente della casa di Kyoto, infatti, ha riferito agli azionisti di Nintendo che il successo commerciale di Switch sta contribuendo a estenderne il ciclo di vita previsto in origine dall'azienda.

A tal proposito, l'analista principale di 10 West Advisors, Toan Tran, ha spiegato ai microfoni di Bloomberg che "nel passaggio da una generazione all'altra, la base installata si azzera e con essa anche i guadagni derivanti dalla vendita di giochi e console tornano essenzialmente al punto di partenza. Ma con Switch che continua ad avere questo successo, possono estendere in maniera indefinita la loro attuale generazione di piattaforme da gioco fino a raggiungere e superare le 100 milioni di console".

Il superamento del concetto di generazione ipotizzato da Tran, d'altronde, è il medesimo espresso nei mesi scorsi dal dirigente di Nintendo Ko Shiota suggerendo la natura ibrida di Switch Pro, ossia con un ecosistema software e delle funzionalità hardware del tutto analoghe a quelle dell'attuale Switch (e Switch Lite) ma con funzionalità evolute come una migliore grafica e il supporto al 4K. In quest'ottica potrebbero rientrare anche i rumor e i leak sul supporto di Switch Pro al DLSS 2.0 di NVIDIA, la tecnologia utilizzata dalla casa verde per aumentare la risoluzione con un impatto minimo sulle prestazioni.