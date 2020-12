Nintendo Switch: come si fa a spegnere completamente la console?

Se avete una console Nintendo Switch, vi sarete sicuramente chiesti come fare per spegnerla in modo definitivo evitando che entri in modalità riposo. Infatti avrete notato che, premendo il pulsante di spegnimento, la console si limita a mettersi in stand-by.

Un po' come accade con PlayStation 4, non è sufficiente premere il tasto di accensione per spegnere la Switch. Come fare allora? Non è niente di complicato, ma molti se lo staranno ancora chiedendo perché si tratta di un'opzione un po' nascosta. Qui di seguito spieghiamo brevemente i passaggi necessari per spegnere la Nintendo Switch.

Accedete al menu Power tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi Selezionate Opzioni di spegnimento: da qui potrete decidere se mettere in stand-by la console, riavviarla o spegnerla definitivamente per risparmiare la batteria di Nintendo Switch.

Tenete presente che quando il menu Power è mostrato a schermo, periodi di inattività superiori a dieci secondi faranno comunque entrare la console in modalità riposo. Per uscire dal menu Power è sufficiente premere il pulsante B o il pulsante Home. Ricordatevi sempre di spegnere la console nei momenti di inutilizzo così da risparmiare la carica della batteria.