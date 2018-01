Nintendo Switch con Joy-Con grigi in offerta su Amazon a 291.99 euro!

Solamente per un periodo limitato, Amazon.it proponecon Joy-Con grigi in offerta aanzichè 329.99 euro, con uno sconto pari a 38 euro () sul prezzo di listino della console.

Il pacchetto proposto da Amazon.it include solamente la console, i Joy-Con e gli accessori del bundle standard, senza giochi inclusi, anche così però il prezzo resta davvero interessante, di poco inferiore ai 300 euro.

Acquista Nintendo Switch su Amazon.it (291.99 euro)

L'offerta è valida solo per oggi e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Per ottimizzare il risparmio potreste prendere in considerazione di iscrivervi al servizio Amazon Prime, così facendo potrete approfittare di sconti esclusivi, offerte anticipate e sempre e comunque della spedizione gratuita con consegna garantita in 24 ore (isole escluse).

Amazon Prime costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video), il primo mese è completamente gratuito, vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spdizione.