Nintendo Switch con Mario Kart 8 protagonista delle Offerte di Natale Euronics

Le feste di Natale sono il periodo ideale per giocare in famiglia con amici e parenti, quale miglior occasione dunque per acquistare una console Nintendo? La promozione Euronics offre un bundle davvero interessante a prezzo ridotto, con incluso uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni.

Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe costa 329.99 euro da Euronics, la confezione include tutto il necessario per iniziare a giocare: una console Switch con Joy-Con Rosso/Blu Neon e una copia di Mario Kart 8 Deluxe, il racing game arcade più venduto sulle piattaforme Nintendo.

Non solo console, perchè da Euronics troverete in offerta anche una selezione di videogiochi per Nintendo Switch a prezzi ridotti per le feste. Vi segnaliamo Starlink Starter Pack (39.99 euro) il nuovo Toys to Life di Ubisoft basato su astronavi componibili, la versione Switch include l'astronave esclusiva di Star Fox, piloti e missioni inedite.

Se siete appassionati di sport potete optare per NBA 2K19 (39.99 euro) ed NBA Playgrounds 2, quest'ultimo in vendita al super prezzo di 19,99 euro.

Gli amanti dei party game no potranno rinunciare a Carnival Games (19.99 euro) mentre i nostalgici passeranno ore in compagnia di Namco Museum Arcade Pack (29.99 euro), raccolta che include alcuni storici classici arcade da sala giochi come Pac-Man, Dig Dug e Galaga. Anche Sonic Mania Plus è in offerta a 29.99 euro, la più recente versione del platform di Sonic è davvero irrinunciabile per gli appassionati del genere.

Infine, alcune offerte per i più piccoli: LEGO Ninjago The Movie e LEGO Gli Incredibili sono in vendita a 29.99 euro mentre Paw Patrol Al Lavoro e Crayola Scoot costano 39,99 euro l'uno.